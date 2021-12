Bondsparket opent onderzoek naar racistische spreekkoren: "Het is verwerpelijk"

Na de topper van gisteren veroordeelden de Pro League, Club Brugge en Anderlecht de racistische uitlatingen van Club-fans tegenover spelers en stafleden van Anderlecht.

Club Brugge wil de fans een buitengerechtelijk stadionverbod opleggen. De Brugse politie besliste intussen een proces-verbaal op te stellen. Ook het parket van de KBVB gaat nu over tot actie en heeft een onderzoek geopend.



"Bij een doorverwijzing zal het incident behandeld worden door de Nationale Kamer in de strijd tegen discriminatie en racisme. Die Nationale Kamer werd aan het begin van het seizoen opgericht om op een krachtige en adequate manier alle racisme- en discriminatiezaken in het Belgische voetbal disciplinair te behandelen", schrijft de KBVB.



"Racisme is verwerpelijk. Altijd en overal. Op het terrein en in de tribunes. Racistische en discriminerende spreekkoren veroorzaken onherstelbare schade. Ze hebben geen plaats in een voetbalstadion. Punt."

"Spelers, coaches, scheidsrechters, stewards, fans en iedereen die betrokken is bij een voetbalwedstrijd verdient een veilige omgeving. Het lijkt de logica zelve. Maar een realiteit is het niet."

"De clubs staan voor de dwingende opdracht om werk te maken van een zerotolerancebeleid op het vlak van discriminatie, racisme en ook geweld en pyrotechnisch materiaal. In woord en in daad."

"De KBVB wil fans, spelers, bestuurders, trainers, vrijwilligers blijven oproepen om elke uiting van racisme en discriminatie in het prof- en amateurvoetbal te melden via het Come Together meldpunt in de RBFA-app of de websites van de KBVB, Voetbal Vlaanderen en ACFF."