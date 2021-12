Allan Peiper zegt wielrennen vaarwel: "Strijd tegen kanker eist grote tol"

Allan Peiper kwam in de jaren 80 vanuit Australië naar België om professioneel wielrenner te worden. Hij werd opgevangen door de familie Planckaert en werd een goeie vriend van Eddy Planckaert. Peiper reed onder meer voor Peugeot en Panasonic, een ritzege in de Giro in 1990 is zijn mooiste overwinning.

Peiper bleef na zijn actieve carrière in België en ging aan de slag als ploegleider. Hij werkte voor Lotto, Team Mobile en Team HTC, Garmin en BMC. In 2019 stapte hij in het verhaal van Team UAE en in die hoedanigheid was hij de architect achter het succes van Tadej Pogacar. Vooral in de Tour 2020 speelde hij een cruciale rol.