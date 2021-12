Wout van Aert in 2021: grote slokop in Tour en verzamelaar van zilverwerk

4e in de Strade Bianche, 2e in de Tirreno, 3e in Milaan-Sanremo, 1e in Gent-Wevelgem en 2e in de Brabantse Pijl. In het voorjaar valt het enkel in de Ronde van Vlaanderen (6e) wat tegen voor Van Aert. Maar dat maakt hij goed in de Amstel Gold Race.





In de Nederlandse klassieker sprinten Pidcock en Van Aert zij-aan-zij voor de zege. Een thriller! Van Aert of Pidcock? Beide renners weten zelf niet wie als 1e over de streep kwam. De finishfoto (die lang op zich liet wachten) duidde Van Aert als winnaar aan.