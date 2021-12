WK darts: The Bronzed Adonis schakelt The Queen of the Palace uit

Fallon Sherrock zette 2 jaar geleden Ally Pally in vuur en vlam toen ze als eerste vrouw ooit een wedstrijd op het WK darts bij de mannen kon winnen. Ze sneuvelde uiteindelijk pas in de 3e ronde en zou nadien bewijzen dat het geen toevalstreffer was.

Maar een herhaling van dat droomscenario van 2019 zit er deze keer niet in. Tegen de 57-jarige Steve Beaton, bijgenaamd The Bronzed Adonis, ging het de hele tijd gelijk op. In de beslissende set speelden zenuwen beide darters duidelijk parten. Het was uiteindelijk Beaton die de trekker kon overhalen.

Zo wordt het niet publiekslievelinge Sherrock, The Queen of The Palace, die het woensdag tegen Kim Huybrechts opneemt, maar Beaton, de wereldkampioen in de BDO-bond van 25 (!) jaar geleden.

Eerder op de avond schakelder Florian Hempel zijn landgenoot Martin Schindler uit. Hempel neemt het dinsdag op tegen de Belgische favoriet Dimitri Van den Bergh.