Simon Goffin (de broer van David) is de nieuwe coach van Elise Mertens

Elise Mertens wil eens een andere wind laten waaien door haar carrière. Er was al de wissel van dubbelpartner (van Su-wei Hsieh naar Veronika Koedermetova), ze stapte over naar een nieuw racket (van Head naar Babolat) en nu is er ook een nieuwe trainersstaf.

Mertens werd lange tijd bijgestaan door haar vriend Robbe Ceyssens, "maar Robbe en ik hebben besloten om onze relatie als speler-coach te beëindigen", laat de beste Belgische tennisspeelster weten.

Mertens gaat in zee met Simon Goffin, de broer van David, die als tenniscoach onder meer samenwerkte met Andrea Petkovic en Anastasia Pavljoetsjenkova. "Het was een ongelooflijke reis die we samen hebben afgelegd. Ik wens Robbe het allerbeste voor de toekomst!"