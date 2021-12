Kompany: "Ik ben gedegouteerd, we zijn een hele match uitgescholden voor bruine apen"

Eén vraag en weg was Vincent Kompany - zo ontdaan na wat hij de hele wedstrijd lang ervaren had. De trainer van Anderlecht was niet te spreken over de houding van de supporters van Club Brugge in de topper.

"Ik ga gedegouteerd en teleurgesteld naar huis", vertelde hij zichtbaar aangeslagen voor de camera's van Eleven Sports. "De staf, de spelers en ikzelf zijn de hele wedstrijd uitgescholden geweest voor bruine apen. Ik heb het daar heel moeilijk mee, ik wil nu met mijn staf samen zijn."