Door corona geteisterde Bucks, Warriors en Nets gaan zwaar onderuit

Kopzorgen bij de topteams in de NBA.

Mike Budenholzer, coach van de Bucks had slechts 8 fitte spelers ter beschikking voor de match tegen de Cavs. Onder meer Giannis Antetokounmpo en Donte DiVincenzo volgden de coronaprotocollen en waren uit voorzorg niet beschikbaar. Zonder zijn starters beleefden de Bucks een zware avond en verloren ze met een ruim verschil: 119-90.

Ook bij de Warriors hetzelfde verhaal. Driepuntkoning Steph Curry wou na een hoogrisicocontact quarantaine in Canada vermijden, dus reisde hij niet mee af naar Toronto. Daar slikten de Warriors hun 6e nederlaag dit seizoen, waardoor ze de Suns weer over zich zien springen in de Western Conference.

En dan waren er nog de Nets, die 10 (!) spelers zag uitvallen door de coronaprotocollen. De laatste spelers die dat rijtje aanvulden, luisterden naar de namen Kevin Durant en Kyrie Irving. Geen sterren, dus ook geen schitterende overwinning voor de ploeg uit Brooklyn: 100-93.