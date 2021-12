Zit geschorste Chinese zwemmer Sun Yang weer in nauwe schoentjes?

Sun Yang is niet de eerste de beste. De Chinees is drievoudig olympisch kampioen (2x in 2012 en 1x in 2016) en heeft nog 3 andere olympische medailles in zijn kast hangen. Daarnaast werd hij ook 11 keer wereldkampioen in groot bad.

Maar Sun Yang is natuurlijk niet onbesproken. In 2014 testte hij een eerste keer positief, maar na een korte schorsing kon hij zijn carrière weer hervatten. Maar in 2018 ging hij zijn boekje te buiten bij een controle buiten competitie. Hij bedreigde de dopingjagers en vernielde zijn staal.

Na een lange juridische strijd legde het TAS Sun Yang een schorsing van 8 jaar op, maar in juni werd die schorsing na een nieuw proces herleid tot 4 jaar en 3 maanden. Zijn schorsing loopt af net voor de Olympische Spelen van Parijs.