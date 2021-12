Timmy Simons na zege: "Francky (Dury) stuurde onze grote baas bericht met felicitaties"

"Ongelooflijk", reageerde Simons na de wedstrijd bij onze reporter. "Wat een einde. Tot de 90e minuut stonden we achter, maar als je tot het einde blijft geloven in je eigen kunnen, dan kan er veel in het voetbal."



"De jongens hebben tot de laatste seconde energie, wil en geloof getoond en hebben gevochten vanaf minuut één. In de eerste helft waren we niet zo succesvol in onze acties en laatste passes, maar we toonden dat we 90 minuten volle gas konden gaan. Uiteindelijk doen we de wedstrijd nog kantelen, een dikke pluim voor de spelers."

Simons verraste enigszins door scherpschutter Zinho Gano op de bank te zetten. "Daar hadden we het uitvoerig over gehad, we hadden daar ook onze reden voor. Het waren een zeer hectische laatste 24 uren, maar we hadden ons plan wel klaar. Iedereen moest scherp zijn, ik ben blij dat de invallers zich getoond hebben. Deze zege is een enorme boost."