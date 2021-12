Renaat Schotte na Vuelta-voorstelling: "Stuur een Evenepoel in vorm naar de Tour"

Weinig tijdritkilometers dus, maar wel 9 aankomsten bergop in de Vuelta. "Al die aankomsten bergop zijn in deze fase van Evenepoels carrière nog onbekend terrein. Ook daarom zou de Tour een betere optie zijn."

"Ik ben blij dat er weer een ploegentijdrit in een grote ronde zit, maar voor de rest is de Vuelta vrij beperkt qua tijdritkilometers", analyseert Renaat Schotte het Vuelta-parcours. "Het is opmerkelijk dat de Tour volgend jaar de kroon spant qua tijdritkilometers. Puur op basis daarvan, zou je moeten zeggen: "Stuur een Evenepoel in vorm naar de Tour.""

"Nu zullen ze voor de geleidelijke opbouw gaan en dan zou de Vuelta wel eens perfect kunnen vallen in zijn seizoensopbouw in combinatie met het WK."

Ploegbaas Patrick Lefevere daarentegen zegt dat het Vuelta-parcours Evenepoel net wel goed moet liggen. "De bergritten zijn geen monsteretappes zoals in de Giro", geeft Schotte toe. "En de aankomsten bergop zijn ook niet altijd zo lang. Dat kan een voordeel zijn voor Evenepoel. Veel zal afhangen van zijn 1e seizoenshelft." "We weten nog altijd niet hoe Evenepoels lijf zal reageren op 3 weken koersen. Vorig jaar zijn er bij de ploeg fouten gebeurd (voor de Giro). Evenepoel heeft toen te snel hernomen."

"5 nieuwe aankomsten bergop is straf"

De Vuelta van 2022 is er dus vooral eentje voor de klimgeiten. "Ik vind het opvallend dat de Vuelta erin geslaagd is om in de 9 aankomsten bergop 5 nieuwe aankomsten te steken", onderstreept Schotte.



"Het peloton zal dus telkens geconfronteerd worden met de factor: "Hoe goed ken ik de klim?""



"Vooraf zal het een heel moeilijke Vuelta worden om in te schatten, omdat de renners een stap in het onbekende zullen zetten. Het kan een heel verrassende of heel voorspelbare Vuelta worden."





"Alles bij elkaar vind ik het een mooi parcours. Al vrees ik dat het wel een zware dobber wordt voor de renners qua verplaatsingen en transfers."

"Eerst zijn er 3 ritten in Nederland. Daarna doorkruist de Vuelta de 3 provincies in het Baskenland om vervolgens weer door te steken naar het zuiden, waar de renners elke provincie in Andalusië aandoen."

"Het is een soort mix van de Ronde van het Baskenland en de Ronde van Andalusië (Ruta del Sol), met de aankomst in Madrid."