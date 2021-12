Kevin Durant is al de 8e speler op de coronalijst van de Brooklyn Nets

Bijna in elk NBA-team ontbreken spelers of leden van de technische staf door een coronabesmetting of omdat ze in contact kwamen met iemand die besmet is.

De Brooklyn Nets zijn wellicht het hardst getroffen team van allemaal. De leider in de Eastern Conference (21-8) mist maar liefst 8 spelers die zelf besmet zijn of in contact kwamen met een besmet persoon.

Kevin Durant is de laatste in het rijtje. De man in vorm van de Nets komt op de lijst van afwezigen samen met onder anderen James Harden, LaMarcus Aldridge en Paul Millsap.

Ook Kyrie Irving, die net weer in de selectie van de Nets werd opgenomen, moet meteen weer enkele wedstrijden missen. Ook hij kwam in contact met iemand die besmet raakte met het virus.

Irving is een van de weinige spelers in de NBA die heeft geweigerd zich te laten vaccineren. Hij mag daarom in ieder geval bij de thuiswedstrijden in New York niet in actie komen. De lokale regels laten dat niet toe. Hij kan wel in de meeste uitwedstrijden meedoen.