KBVB stuurt brief naar FIFA: "We zetten druk om situatie in Qatar te veranderen"

De Belgische voetbalbond (KBVB) vraagt in een brief aan de FIFA om een Migrant Workers Centre op te richten voor de vele duizenden gastarbeiders in Qatar. "Wij geloven dat het WK voetbal in 2022 een belangrijke rol zal spelen als hefboom voor verdere en duurzame verbeteringen in Qatar", zegt Peter Bossaert, CEO van de KBVB.