Hanne en Stijn Desmet kunnen zich in Nederland nog testen voor Peking

De tweede Internationale Invitation Cup (IIC) van het seizoen in Leeuwarden komt in de plaats van het Europees kampioenschap, dat dat weekend in Dresden zou worden gehouden.

Wegens het grote aantal besmettingen met het coronavirus hadden de Duitsers de organisatie vorige maand teruggegeven. Schaatsers uit Nederland, Hongarije, Frankrijk en België doen in ieder geval mee. Afwachten of het toernooi zeker kan doorgaan, want Nederland is tot 14 januari in lockdown.

Hanne en Stijn Desmet, de Belgische shorttrackers die zich voor de Winterspelen hebben geplaatst, waren de afgelopen dagen met de Nederlandse selectie voor een fietstrainingskamp op Tenerife.

De extra wedstrijd, de laatste voor de Spelen die op 4 februari in Peking beginnen, komt de schaatsers goed uit. "Wedstrijdritme opdoen is altijd goed kort voor de echte show", laat bondscoach Pieter Gysel zaterdag weten.

Hanne Desmet kan na een blessurepauze (hersenschudding) beoordelen waar ze staat en broer Stijn Desmet wil zich testen op de 500 meter. Op die afstand is hij tijdens de vier wereldbekerwedstrijden van het seizoen door een blessure weinig gestart.