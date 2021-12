Eden Hazard in de basis bij Real: "Niet door afwezigen, maar omdat hij het verdient"

Eden Hazard is dit seizoen een vaste waarde geworden op de Madrileense bank. In de laatste 12 competitiematchen stond hij maar 68 minuten op de grasmat. Zijn laaste basisplek in La Liga dateert van 19 september.



De Spaanse kranten pakten vanmorgen groots uit met Hazard op de frontpagina. "Nu of nooit", stond in grote letters.

Doordat concurrenten Gareth Bale, Marco Asensio en Rodrygo in isolatie zitten, moet Hazard zijn kans morgen grijpen tegen Cadiz, op 2 na laatste in La Liga.



Real-coach Ancelotti verklapte op de persconferentie alvast dat Hazard aan de aftrap zal staan. "Morgen zal hij spelen, omdat hij goed getraind heeft en omdat hij het verdient. Niet omdat er veel afwezigen zijn."

Hazard kreeg nog meer lof van Ancelotti. "Hij heeft goed gewerkt. Op mentaal vlak is hij niet veranderd."

"Hazards probleem is dat hij nog nooit aan 100 procent had kunnen trainen. Maar afgelopen week lukte dat wel."

Om 21 uur mag Hazard zich morgenavond nog wat meer in de gratie van zijn coach proberen te spelen.