Coronastorm verdeelt en intimideert Premier League: een noodstop of gewoon doorspelen?

Zelfs de beste defensie van de competitie kan de omikronvariant niet stoppen. Net wanneer de drukste voetbalweken eraan komen, woedt het virus heviger dan ooit in Engeland. Van de tien Premier League-wedstrijden van dit weekend is de helft uitgesteld. De meningen over de aanpak zijn verdeeld: de ene wil alles afgelasten, de andere gewoon doorspelen. Wie krijgt zijn zin?

Manchester United - Brighton: uitgesteld.

Southampton - Brentford: uitgesteld.



Watford - Crystal Palace: uitgesteld.



West Ham - Norwich: uitgesteld.



Everton - Leicester: uitgesteld. Fervente kijkers van “Match of the Day” zullen vloeken. Het hyperpopulaire voetbalprogramma op de BBC zal dit weekend een pak minder lang duren dan normaal. Door corona-uitbraken bij diverse clubs is de helft van de wedstrijden uitgesteld. Onder meer Romelu Lukaku was 1 van de 42 spelers die de afgelopen dagen een positieve test aflegden. Het virus krijgt dus echt iederéén klein. Bij de ene club slaat het nog harder toe dan bij de andere. Zo kreeg Brentford-trainer Thomas Frank tijdens een persconferentie te horen dat er nóg eens vier positieve gevallen bij zijn ploeg waren vastgesteld - het totaal kwam zo op dertien.



Gebrek aan transparantie

Het hoeft niet te verbazen dat hij een van de coaches was die de afgelopen dagen opriepen om de competitie stil te leggen. “De wedstrijden van dit weekend en bekermatchen van volgende week zouden afgelast moeten worden”, aldus Frank.



“Het aantal positieve gevallen gaat overal door het dak. We moeten onze trainingscentra een aantal dagen sluiten, zodat we het vuur even kunnen blussen. Om te zorgen dat de wedstrijden op Boxing Day zeker wél doorgaan.” Everton-trainer Rafael Benitez riep op om een voorbeeldfunctie te vervullen. Zeker nu er in het Verenigd Koninkrijk iedere dag recordcijfers opgetekend worden, maar er wel nog steeds publiek in de stadions zit. "De gezondheid van de mensen moet de prioriteit zijn”, benadrukte de Spanjaard. Ook Newcastle-coach Eddie Howe pleitte voor een noodstop: “Je kunt niet de ene helft laten doorgaan en de andere niet. Zo krijg je een ontwrichte competitie.”

Er moet transparantie komen. Want dit brengt de eerlijkheid van de competitie in gevaar. Mikel Arteta

Het probleem is evenwel dat de Premier League de voorbije maanden geen duidelijke coronaregels handhaafde. Ieder dossier wordt individueel behandeld. Zo is het mogelijk dat een club met 6 positieve gevallen - verspreid over alle posities - geen uitstel krijgt, maar een concurrent met amper 3 stuks - allemaal doelmannen - wel. Een doorn in het oog voor sommige coaches. “Er moet transparantie komen”, sakkerde Arsenal-trainer Mikel Arteta. “Want dit brengt de eerlijkheid van de competitie in gevaar." "Tijdens onze openingsmatch hadden we alle redenen om niet te spelen (Arsenal had toen vier positieve gevallen), maar moest het toch.”

Veel vaccinweigeraars

Nog een bijkomende moeilijkheid is de overvolle voetbalagenda in Engeland. Alle uitgestelde matchen moeten namelijk ingehaald worden, maar het aantal “vrije datums” is zeer beperkt door bekertoernooien en Europees voetbal. Liverpool-trainer Jurgen Klopp, altijd al kritisch voor de drukke kalender, is dan ook geen voorstander. “Als iemand mij kan beloven dat het virus zal verdwijnen als we even pauzeren, dan ben ik de eerste die naar huis gaat om daarop te wachten. Maar dat is waarschijnlijk niet het geval, dus waarom zouden we dan stoppen? Dit toont gewoon aan dat de voetbalkalender veel te krap is.”

Het aantal ongevaccineerden ligt gewoon te hoog. Ralph Hasenhuettl