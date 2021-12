Clubliefde: Ronaldo koopt zich met 70 miljoen dollar in bij Cruzeiro

Ronaldo verhuisde als tiener van Brazilië naar Europa, waar hij furore maakte als spits van PSV, Barcelona, Inter, Real Madrid en AC Milan. Maar de Braziliaanse spits maakte in 1993 in eigen land zijn debuut in het shirt van Cruzeiro.

In het shirt van die club trof hij 56 keer raak in 58 wedstrijden. Op 45-jarige leeftijd heeft "Il Fenomeno" nu 70 miljoen dollar geïnvesteerd in Cruzeiro, dat al 2 seizoenen in de Braziliaanse tweede klasse vertoeft.

"Ik ben zo blij dat we de transactie hebben kunnen afronden", zei Ronaldo. "Ik wil iets teruggeven aan Cruzeiro en de club terugbrengen op het niveau waar het thuishoort." Ronaldo kon de investering maken dankzij de investeringsbank XP.