Biatlete Lotte Lie eindigt knap 13e in WB-achtervolging in Le Grand Bornand

Lotte Lie droomt van deelname aan de Winterspelen en moet daarvoor zoveel mogelijk punten sprokkelen in de Wereldbeker.



Door haar sterke prestatie gisteren in de sprint mocht Lie in 16e stelling beginnen aan de 10 kilometer achtervolging in Le Grand Bornand. Onze landgenote deed het uitstekend tijdens het schieten (19 op 20), waardoor ze naar de 10e positie oprukte.



In de slotronde gaf Lie 3 plekjes prijs, goed voor de 13e plaats in de einduitslag. Op 1'35" van de Zweede winnares Elvira Öberg.

Die 13e plek is bovendien haar beste prestatie dit seizoen. Voor vandaag was de 15e plaats, in de openingsmanche van de Wereldbeker, haar beste notering.



Lie stijgt daardoor een plekje in de Wereldbeker-stand: van 20 naar 19. Morgen komt ze nog in actie op de massastart.