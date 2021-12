BEKIJK: Opnieuw een "perfect nine"! Labanauskas werpt 9-darter tegen De Decker

Een negendarter: het is de perfecte leg in het darts die met negen pijltjes wordt uitgeworpen. Gisterenavond zorgde de jonge Willie Borland al voor een heerlijk moment in Alexandra Palace door het kunststukje op te voeren. Nog geen 24 uur later mocht "Ally Pally" opnieuw kirren van plezier.

In set één van de wedstrijd tussen Mike De Decker en Darius Labanauskas pakte die laatste uit met "the perfect nine". Na worpen van 174 en 180 kwam hij op een 147-checkout te staan, die hij foutloos opkuiste. Mike De Decker lachtte groen.

Het bleek daarna echter eerder een vloek dan een zegen voor Labanauskas, want de Litouwer bleek over zijn hoogtepunt heen. De Decker nam de rol over en won uiteindelijk met duidelijke 3-1-cijfers.