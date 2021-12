Alison Van Uytvanck bereikt de finale op toernooi in Limoges (WTA-125)

Alison Van Uytvanck dicteerde de wet tegen Vera Zvonareva (WTA-87). De Russische veterane was ooit de nummer 2 van de wereld en is na jarenlang blessureleed aan het timmeren aan de weg terug.

In de finale neemt Van Uytvanck het op tegen de Roemeense Ana Bogdan (WTA-119), die eerder op de dag de Russin Varvara Gratsjeva (WTA-79) in drie sets versloeg: 7-5, 2-6 en 6-3. Gratsjeva hield vrijdag Greet Minnen (WTA-77) uit de halve finales.

Van Uytvanck mikt op een zevende WTA-titel. Begin oktober schreef ze het toernooi in de Kazachse hoofdstad Nur-Sultan op haar naam. In 2013 was Van Uytvanck de beste in het 125K-seriestoernooi van Taipei. Daarna volgden eindzeges in Quebec (2017), Boedapest (2018 en 2019) en Tasjkent (2019).

Onze landgenote speelde een keer eerder tegen Bogdan, die nog geen enkele WTA-titel op haar palmares heeft. In 2012 haalde Van Uytvanck het in Glasgow met 6-1 en 6-3.