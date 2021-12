Adrie van der Poel: "Mathieu zal vanaf zijn 4e cross meedoen voor de zege"

Rucphen moest vandaag de 1e cross van het seizoen worden voor Mathieu van der Poel. Maar op training viel de Nederlander 2 weken geleden op zijn knie, waardoor hij enkele dagen later op stage vertrok en een trainingsachterstand opliep.



Daardoor werd zijn rentree in het veld opgeschoven naar volgend weekend, de Wereldbeker-cross in Dendermonde. Hoe gaat het nu met Mathieu?



"Hij heeft de voorbije dagen door het bos gereden. Volgens mij zit Mathieu goed in zijn vel", vertelt vader Adrie van der Poel.



Hoe ernstig was die knieblessure nu precies? "Als je Mathieu kent, dan weet je dat hij altijd wil koersen. Maar als hij zich geen 100 procent voelt, dan start hij gewoon niet."

"Als je nog enkele dagen moet thuisblijven wanneer je ploegmaten op stage vertrekken, dan geeft dat de ernst van de zaak aan."