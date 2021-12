13 keer het dak eraf: bekijk alle 9-darters uit de WK-geschiedenis

Paul Lim (1990)

Paul Lim schreef in 1990 WK-geschiedenis met de allereerste 9-darter. The Singapore Slinger streek er zowaar dubbel zoveel prijzengeld mee op als eindwinnaar Phil Taylor.

Raymond van Barneveld (2009 en 2010)

Om maar eens te benadrukken hoe straf de prestatie van Lim was: pas 19 jaar later kon Raymond van Barneveld dat kunststukje na-apen. Het deed de Nederlander zo veel deugd dat hij een jaar later nog eens met een herhaling uitpakte.

Adrian Lewis (2011)

Wat is nog straffer dan een 9-darter op het WK? Een 9-darter in de WK-finale. Adrian Lewis plaveide de weg naar zijn eerste wereldtitel met een perfecte leg tegen Gary Anderson.

Dean Winstanley (2013)

Michael van Gerwen (2013)

De Nederlander Michael van Gerwen heeft maar liefst 24 9-darters achter zijn naam staan, een record. In de halve finale van 2013 mikte hij er bijna 2 na elkaar in het bord. Na 17 perfecte pijltjes liep het bij double 12 mis.

Terry Jenkins en Kyle Anderson (2014)

Adrian Lewis (2015)

Gary Anderson (2016)

Op weg naar zijn 2e WK-finale op rij pakte de Schot Gary Anderson uit met een 9-darter tegen Jelle Klaasen. The Flying Scotsman was de 4e speler die erin slaagde zijn titel met succes te verlengen na zijn 1e WK-succes.

James Wade (2020)

Borland (2021)

De 25-jarige William Borland kon gisteren nog eens uitpakken met een 9-darter op het WK. De Schot wist met zijn geluk geen blijf, want hij wierp het kunststukje in de beslissende leg.

Labanauskas (2022)

Amper een dag later was het alweer raak in het Alexandra Palace. Uitgerekend tegen onze landgenoot Mike De Decker mikte Darius Labanauskas een 9-darter in het bord. Toch kon het hem niet behoeden voor een nederlaag.