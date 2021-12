12 keer het dak eraf: bekijk alle 9-darters uit de WK-geschiedenis

Paul Lim (1990)

Paul Lim schreef in 1990 WK-geschiedenis met de allereerste 9-darter. The Singapore Slinger streek er zowaar dubbel zoveel prijzengeld mee op als eindwinnaar Phil Taylor.

Raymond van Barneveld (2009 en 2010)

Om maar eens te benadrukken hoe straf de prestatie van Lim was: pas 19 jaar later kon Raymond van Barneveld dat kunststukje na-apen. Het deed de Nederlander zo veel deugd dat hij een jaar later nog eens met een herhaling uitpakte.