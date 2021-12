"Nu of nooit": coronagolf biedt Eden Hazard laatste(?) kans bij Real

Als Eden Hazard zondag geen basisplaats krijgt tegen Cadiz, is zijn hoofdstuk bij Real Madrid afgesloten. Dat is de teneur in de Spaanse weekendkranten. Nu concurrenten Gareth Bale, Marco Asensio en Rodrygo in isolatie zitten, moet de Rode Duivel wel zijn kans grijpen. Nu of nooit.

Het beeld van Eden Hazard op de Madrileense bank is de laatste weken vaste prik. Van de laatste 960 speelminuten keek de Rode Duivel 930 minuten toe vanaf de zijlijn. Ruim een maand geleden - in de 2-1-zege tegen Rayo Vallecano op 6 november - stond hij nog eens op het veld in La Liga. De laatste 5 wedstrijden kwam hij niet in de plannen van coach Carlo Ancelotti voor (al miste hij wel 2 duels door ziekte). Voor de laatste basisplek van Eden Hazard moeten we al terug naar 28 september tegen Sheriff Tiraspol in de Champions League. Niet meteen wat Hazard had verwacht toen hij in 2019 als grote ster werd binnengehaald door de Koninklijke (met een prijskaartje van 100 miljoen euro).

Niet Hazard, maar wel de 21-jarige Vinicius Junior blinkt met zijn dribbels en versnellingen uit op de linkerflank bij Real. Dit seizoen scoorde hij al dubbel zoveel (12 goals) als vorig jaar. Met de Braziliaan in bloedvorm moet Hazard vrede nemen met een rol als invaller op zijn geliefde positie of als pasmunt op rechts. Tegen Osasuna mocht Hazard eind oktober nog 21 minuten opdraven als vervanger van Marco Asensio op rechts. Net daar liggen dit weekend kansen voor onze landgenoot. Want na Modric en Marcelo hebben onder anderen Bale, Asensio en Rodrygo positief getest op het coronavirus. Carlo Ancelotti kan dus niet rekenen op zijn drie favoriete keuzes op de rechterflank. Zo blijven er nog twee opties over: Lucas Vazquez of Hazard. Vazquez nam eerder dit seizoen al de plek in van Rodrygo, maar hij zal vermoedelijk een rijtje lager moeten schuiven, omdat Carvajal twijfelachtig is. De Spaanse kranten Marca en AS zijn duidelijk: "Het is nu of nooit". Met andere woorden: als Hazard een kans krijgt, zal hij zich 300 procent moeten gooien. "Het worstcasescenario zou zijn dat Isco of een youngster nog hoger in de pikorde staat dan Hazard", klinkt het.

Terugkeer naar Lille?

Als Hazard zondagavond thuis tegen Cadiz geen kans krijgt, stuurt coach Carlo Ancelotti wel een heel duidelijke boodschap met de wintermercato in het vooruitzicht. De Italiaan is geen fan van transfers tijdens het seizoen. "Maar als er spelers ongelukkig zijn, kunnen we er wel aan denken", was de niet mis te verstane boodschap eerder deze maand. Lille, waar Hazard doorbrak op het hoogste niveau, heeft alvast zijn deur op een kier gezet voor een tijdelijke oplossing voor de Rode Duivel. Als Ancelotti Hazard zondag geen speelkans geeft, trapt hij die deur wagenwijd open.