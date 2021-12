Zelfbewuste Kompany trekt naar Club om te winnen: "Een punt interesseert me niet"

Een gebrek aan ambitie zal je hem nooit kunnen verwijten. Het doel van Vincent Kompany voor de topper van zondag is duidelijk: "Een punt interesseert me niet, we gaan naar Club Brugge om te winnen."

Een misschien wel verrassend statistiekje: Anderlecht is al vier matchen op rij ongeslagen tegen Club Brugge - 3x een gelijkspel, 1x een zege. En in de aanloop naar de topper van zondag heerst er na de 12 op 12 ook veel optimisme rond paars-wit. "Maar toch wil ik hetzelfde zeggen als een jaar geleden: we gaan altijd naar Club Brugge om te winnen", aldus Vincent Kompany op zijn persconferentie. "Het maakt niet uit of we beter zijn dan toen of niet - het is een ingesteldheid die we altijd moeten hebben. Al was mijn uitspraak een jaar geleden misschien iets meer van de pot gerukt dan nu."

Het enige puntje dat ik toevoeg aan het Anderlecht van vandaag is dat we nu heel bescheiden zijn. Vincent Kompany

Eén vraag later klopte Kompany nog eens op dezelfde nagel. "Als er één ding is dat ik cultureel wil overbrengen op mijn spelers, dan wel dat Anderlecht iedere match speelt om te winnen. Een punt zondag interesseert me niet. Spelen op een andere manier dan waar Anderlecht bekend om staat evenmin." "Het enige puntje dat ik toevoeg aan het Anderlecht van vandaag is dat we nu heel bescheiden zijn. Al trekken we er op onze eigen kracht naartoe, we houden ons niet bezig met Club. Te meer omdat we in de topwedstrijden meestal goed gepresteerd hebben. Maar het probleem is dat je vooral de kleinere matchen moet winnen als je kampioen wilt worden."

Dat Club iets kwetsbaarder lijkt dan enkele maanden geleden, maakt Kompany overigens niet gemakzuchtig. "Het is geen fetsj voor mij of Club in vorm is of niet. Topmatchen hebben altijd hun eigen verhaal. We bereiden ons voor op de beste versie van Club. Wat ik vind van Charles De Ketelaere? (lacht) Het is niet het moment om met lof te smijten naar de tegenstander - dat zegt misschien genoeg."

Bekijk de volledige persconferentie van Kompany