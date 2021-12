Triest einde van tijdperk: Francky Dury na 20 jaar ontslagen bij Zulte Waregem

Zulte Waregem, dat al niet goed aan de competitie begonnen was, pakte de voorbije weken een 0 op 9 op Anderlecht en Club Brugge en thuis tegen Union. Zijn laatste gelijkspel pakte het op 6 november in Eupen (1-1), de laatste zege was eind november tegen rode lantaarn Beerschot. Tussendoor verloor het van AA Gent (1-2).



Omdat de concurrentie uit Seraing, Leuven, Brugge en Sint-Truiden punten pakte, belandde Zulte Waregem op de 17e barrageplaats. De voorbije duels tegen de top 5 gingen dan wel verloren, januari kondigt zich aan als een cruciale maand met duels tegen Oostende, Cercle, OHL en Beerschot. En in 2021 wacht nog KV Mechelen en Standard.



De vraag was wat Zulte Waregem en zijn sportieve uithangbord, die sowieso eind dit seizoen zou stoppen, zouden doen en het antwoord kwam vandaag: in onderling overleg werd de samenwerking beëindigd.



"De club bedankt Francky Dury voor zijn inzet en neemt met spijt afscheid van de trainer die de voorbije 20 jaar een uitzonderlijk palmares realiseerde", luidt het in een persbericht.