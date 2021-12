Timmy Simons: "Dury zei dat hij boos zal zijn als we morgen niet winnen"

Voor Francky Dury klonk alleen maar oprecht respect bij zijn opvolgers. "Ik ken Francky al heel lang en ik kan zeggen dat hij een vriend is", zei De fauw. "Dan is afscheid nemen altijd vreemd, maar het was een mooi afscheid. Hij zei ons dat we zaterdag moeten winnen."



"Hij gaat kwaad zijn als we dat niet doen", voegde Simons daar aan toe. "Francky is een monument hier. Als ik eerlijk ben had ik liever op een andere manier mijn kans als hoofdtrainer gekregen. Maar in voetbal is de realiteit dat als de resulaten uitblijven, die situatie begint te wegen op iedereen."