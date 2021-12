Stuurt Lefevere Evenepoel naar de Vuelta volgend jaar? "Het parcours ligt hem wel"

Daar had de bekendmaking van het Vuelta-parcours alles mee te maken. Het loodzware traject, dat bol staat van de aankomsten bergop, lijkt het ontbrekende stukje in de seizoenspuzzel van Evenepoel te zijn.

De architecten van Deceuninck-Quick Step buigen zich dezer dagen volop over de plannen voor het seizoen 2022. Ook Patrick Lefevere stond mee aan die tekentafel. De Belgische ploegbaas lichtte alvast een tipje van de sluier over de plannen met zijn jonge wolf, Remco Evenepoel.

Als hij met een normale voorbereiding aan de start komt in Spanje, zie ik toch kansen in enkele ritten

“Het parcours zou hem inderdaad moeten liggen”, denkt ook ploegbaas Patrick Lefevere. “We hebben in de Giro - ondanks zijn mindere voorbereiding - gezien dat hij aanleg heeft om grote Rondes te rijden. Als hij met een normale voorbereiding aan de start komt in Spanje, zie ik toch kansen in enkele ritten.”



“Maar een favorietenrol wil ik hem absoluut nog niet toedichten. Het blijft nog steeds afwachten hoe hij zal reageren op een drie weken durende rittenkoers. Ook de drie aankomsten die boven de 2.000 meter liggen, worden relatief nieuw voor hem.”