RVV en Gent-Wevelgem ondergaan facelift bij de vrouwen in 2022

Gent-Wevelgem: De Moeren en steile kant van de Kemmelberg

Ronde van Vlaanderen: Koppenberg voor extra cachet

Een week later, op zondag 3 april, volgt met de Ronde van Vlaanderen opnieuw een absolute klassieker. Eentje die deze keer 185,5 kilometer lang is en opnieuw van start gaat op de Markt in Oudenaarde.



Vervolgens peddelen de vrouwen zich richting de heuvelzone, waar voor het eerst ook de Koppenberg getrotseerd moet worden. Daarna krijgen we opnieuw een copy-paste van de mannenfinale met onder meer de Steenbeekdries en Taaienberg.



Kuitenbijters Oude Kwaremont en Paterberg zorgen nog voor het laatste extra beetje peper en zout voor de dames opnieuw aankomen in Oudenaarde.