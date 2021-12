Rode Duivels openen NL-groepsfase op 3 juni met thuisderby tegen Nederland

Eerste speeldag (vrijdag 3 juni 2022 om 20u45):

België - Nederland en Polen - Wales

Tweede speeldag (maandag 6 juni 2022 om 20u45):

België - Polen en Wales - Nederland

Derde speeldag (vrijdag 10 juni 2022 om 20u45):

Wales - België en Nederland - Polen

Vierde speeldag (maandag 13 juni 2022 om 20u45):

Polen - België en Nederland - Wales

Vijfde speeldag (donderdag 22 september 2022 om 20u45):

België - Wales en Polen - Nederland

Zesde speeldag (zondag 25 september 2022 om 20u45):

Nederland - België en Wales - Polen

* De vier groepswinnaars in de A-divisie stoten door naar de Final Four, die in juni 2023 georganiseerd wordt. De nummers vier in de divisie A degraderen.