Opluchting bij City: Guardiola test negatief en reist mee naar Newcastle

Manchester City-coach Pep Guardiola had eerder op de dag zijn wekelijkse persconferentie moeten annuleren nadat een sneltest een onduidelijk resultaat gaf. Op die sneltest volgde een PCR-test, maar die kwam uiteindelijk negatief terug.



Bij Manchester City is de opluchting alvast groot. Het coronavirus heeft de Premier League namelijk opnieuw helemaal in zijn greep en dat leidde al tot uitgestelde wedstrijden.



City staat momenteel aan kop in de Premier League met een punt voorsprong op Liverpool. De partij van de Citizens is een van de vijf die voorlopig nog plaatsvinden dit weekend. Vijf andere competitieduels werden al uitgesteld door corona-uitbraken bij verschillende clubs.