NBA: Kevin Durant loodst gedecimeerd Brooklyn naar winst tegen Philadelphia

Zijn impact kam er vooral op 1'46" van het einde: bij 103-103 zorgde hij voor 4 punten in 1 actie (een driepunter en een vrijworp voor een fout). "Het is altijd afwachten hoe de tegenstander op mij verdedigt, het is een uitdaging voor mij om daarmee om te gaan", reageerde KD.



Brooklyn blijft eerste in het Oosten met 21 zeges en 8 nederlagen. De Nets hadden voor de thuismatch tegen de Sixers maar 9 spelers over, onder meer James Harden, LaMarcus Aldridge of DeAndre' Bembry ontbraken coronagerelateerd.



Bij de bezoekers deed Joel Embiid ook stevig zijn duit in het zakje met 32 punten, 9 rebounds en 6 assists. Hij kreeg steun van Seth Curry (29 ptn), maar dat volstond niet om een derde verlies op een rij te vermijden. Philadelphia (15-15) staat 8e.