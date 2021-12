Lukaku stelt iedereen gerust na coronabesmetting: "Ik voel me goed"

De eindejaarsperiode had Romelu Lukaku zich wellicht helemaal anders voorgesteld. Chelsea mag dan wel helemaal meedoen voor de titel dit jaar, veel speelminuten heeft de spits de afgelopen weken niet gekregen van coach Tuchel.



Door een vervelende enkelblessure was Lukaku eerst enkele weken out, maar sinds zijn terugkeer moest de aanvaller zich steevast tevreden stellen met een rol als invaller. Enkel tegen Zenit in de Champions League (3-3) mocht Big Rom vanaf het eerste fluitsignaal opdraven. Een optreden dat werd opgesmukt met een doelpuntje.



Tot overmaat van ramp legde onze nationale nummer 9 afgelopen week ook nog eens een positieve coronatest af. Al lijkt Lukaku voorlopig geen symptomen te vertonen.

"Enkele dagen geleden testte ik positief op COVID-19", postte Lukaku op Instagram. "Ik voel me goed nu en zit de komende dagen in isolatie. Ik heb jullie berichten gezien. Bedankt daarvoor. Blijf veilig mensen."