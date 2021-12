Inter verbreekt noodgedwongen contract Eriksen: "Onbreekbare band blijft"

Christian Eriksen die plots neerzijgt tijdens de EK-wedstrijd tussen Denemarken en Finland. Het zijn beelden die nog steeds door merg en been gaan. De 29-jarige Deen herstelde volledig, maar gaat sindsdien wel door het leven met een defribillator.



Al snel werd echter duidelijk dat Eriksen hierdoor geen toekomst meer zou hebben in Italië. In de Italiaanse Serie A is het namelijk niet toegestaan om met een dergelijk apparaat op het veld te verschijnen.



Inter deelde enkele weken geleden al mee de Deen niet aan zijn lot over te laten en ging op zoek naar een gepaste oplossing. Die werd er nu dus gevonden via een contractverbreking.

"De club en de hele Nerazzurri-familie omhelzen de speler en wensen hem het allerbeste voor zijn toekomst", klinkt het in een mededeling. "Ook al scheiden vandaag de wegen van Inter en Christian, toch blijft er een sterke en onbreekbare band."



Waar Eriksen nu aan de slag gaat is nog niet duidelijk. De middenvelder pikte ondertussen wel al de trainingsarbeid opnieuw op bij zijn Deense ex-club Odense.