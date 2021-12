Dit weekend 1e overwinning voor Pidcock? "Namen leunt aan bij mountainbiken"

Met een zevende plaats in Boom en een derde plek in Val di Sole is Tom Pidcock bezig aan een gestage opmars in het veld. "Ik voel me beter dan verwacht", zegt hij. "Ik kijk echt uit naar de dubbel dit weekend." Kan de Brit in Rucphen of Namen zijn eerste overwinning van het seizoen halen?

Na een stage in Mallorca en de wedstrijd in Val di Sole, vertoeft Tom Pidcock opnieuw in België. Hij traint samen met trainer Kurt Bogaerts in aanloop naar de Wereldbekerwedstrijden in Rucphen (18/12) en Namen (19/12) dit weekend.

"De wedstrijd in Rucphen is nieuw voor mij", vertelt Pidcock. "Ik ken het parcours niet, maar gisteren heb ik wel de videobeelden van enkele vroegere crossen bekeken. Het wordt zeker een nieuwe ervaring." In Namen krijgt de Brit wellicht een parcours dat hem beter past. "Namen is een van mijn meest favoriete wedstrijden van het seizoen. Ik won er ook al drie keer bij de jeugd, alleen bij de profs lukte het nog niet. Misschien komt daar zondag verandering in."

Het parcours in Namen leunt wat aan bij het mountainbiken. Tom Pidcock

"De hoogtemeters en de technische uitdaging spreken me daar enorm aan. Het is allemaal een beetje extremer dan in de andere crossen. Het leunt zelfs wat aan bij het mountainbiken."

"En dan is er nog de omgeving. Die is te vergelijken met de bossen in Engeland, zelfs de modder voelt een beetje Brits aan."



Pidcock glibberde in Val di Sole naar de derde plaats.

"(W)outstanding"