De kroniek van Francky Dury bij Essevee: bijna 30 jaar feest, maar ook twee grote katers

Van een "boerenploegje" naar een club die de Belgische voetbaltop deed bibberen en zelfs Europa veroverde. Francky Dury was jarenlang de grote inspirator achter het succesverhaal van Zulte Waregem, maar vandaag kende het droomhuwelijk een einde in mineur. Een terugblik in acht hoofdstukken.

Opmars vanuit provinciale

Zijn grijze haren waren toen nog kastanjebruin. Onder Francky Dury maakt Zultse VV, later Zulte Waregem, een steile opmars vanuit de onderste regionen van het Belgisch voetbal. Na het eerste kampioenschap in 1e provinciale (1991) volgen ook nog titels in 4e klasse (1995 en 1999) en 3e klasse (2002). Het sprookje is compleet wanneer Dury de fusieclub in 2005 ook naar een triomf in 2e klasse leidt. Een avontuur op het allerhoogste niveau wacht.

Francky Dury met zijn "werkmannen".

Revelatie van Jupiler League

Zulte Waregem en Dury bouwen al snel een flinke reputatie op als reuzendoder. En dat met een ploeg waarvan de meeste spelers nog voltijds werken. Op de openingsspeeldag krijgt AA Gent meteen een 1-3-nederlaag aangesmeerd door de promovendus. Essevee zou uiteindelijk op een knappe 7e plek eindigen, maar in de Beker beleeft het pas echt een droom. Na zeges tegen onder meer Club Brugge en Standard staat de fusieclub in de finale. Daarin klopt het Moeskroen dankzij een ultieme vrijschop van Tim Matthys.

Dury met bekerheld Tim Matthys na de gewonnen finale tegen Moeskroen.

Essevee goes Europe

Als beloning mogen Dury en Zulte Waregem meteen Europa in. En ook over de landsgrenzen zou Essevee alle verwachtingen overtreffen. Het vloert Lokomotiv Moskou na een bloedstollend duel en mag naar de groepsfase van de UEFA Cup - het zou de eerste van drie campagnes worden. Ondanks zware nederlagen tegen Ajax en Espanyol stunt Zulte Waregem wel tegen Austria Wien en Sparta Praag. Die zeges volstaan om door te stoten naar de 3e ronde, maar daarin is Newcastle te sterk. Ach, Dury had toch maar weer mooi bewezen tot wat zijn "ploegje" in staat is.

Francky Dury op het veld van Espanyol.

Oude liefdes vinden elkaar terug

De daaropvolgende seizoenen blijft Dury indruk maken met Zulte Waregem. Het hoeft dan ook niet te verbazen dat heel wat Belgische topclubs aan zijn mouw trekken. In 2010 gaat Dury in op een voorstel van AA Gent, maar dat wordt geen succes. Ook Essevee is op de dool na het vertrek van zijn succescoach. Eind 2011 vinden de twee partijen elkaar dan ook terug: Dury volgt de ontslagen Darije Kalezic op.

Geen happy end na wonderseizoen

Het blijft een van de strafste prestaties in de geschiedenis van een "kleine" club. In het seizoen 2012-2013 beleeft Zulte Waregem een wonderseizoen met dank aan een geweldige collectief, gesmeed door Dury. Thorgan Hazard, Junior Malanda, Franck Berrier, Mbaye Leye... Ieder weekend doen de sterkhouders elke voetballiefhebber smullen van Essevee, dat de reguliere competitie op de tweede plaats afsluit. In de play-offs ontploft Zulte Waregem helemaal. En op de slotspeeldag kan het zich met een zege in Anderlecht tot landskampioen kronen. Jens Naessens doet iedereen twee minuten dromen met de openingsgoal, maar een afgeweken vrijschop van Lucas Biglia zorgt alsnog voor een enorme kater.

Dury en Davy De fauw verbijten de ontgoocheling.

Tienjarig contract

De reputatie van Francky Dury groeit tot ver buiten de landsgrenzen. Maar ondanks interesse van onder meer Rijsel blijft de sterke man Essevee trouw. De club pakt dan ook uit met een ongezien statement: in oktober 2013 geeft het zijn succescoach een tienjarig (!) contract als trainer én technisch manager. Jaren later zou dat voor beide partijen evenwel een vergiftigd geschenk blijken. Voor Dury wordt een overstap naar een andere club - hij stond ooit dicht bij Club Brugge - bijna onmogelijk. Omgekeerd was Zulte Waregem gehandboeid door de torenhoge ontslagvergoeding in de moeilijke jaren die zouden volgen.

Herfstkampioen en bekerwinnaar

In 2016-2017 pakt Zulte Waregem nog eens flink uit: een seizoen met twee absolute hoogtepunten. Eerst wordt de fusieclub onder impuls van jongens als Soualiho Meïté, Lukas Lerager, Onur Kaya en Mbaye Leye herfstkampioen. Daarnaast kroont het zich na een bloedstollende finale tegen KV Oostende ook opnieuw tot bekerwinnaar. Doelman Sammy Bossut is de grote held in de strafschoppenreeks. Door de decompressie na het enorme volksfeest bakt Essevee er wel niets meer van in Play-off 1.

Dury na de bekerzege in 2017.

Verval en ontslag