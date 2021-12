BEKIJK midweekse meesterwerkjes: 3 kanonskogels en een loepzuiver lobje

Opgepast: raketten!

Koning Winter is in het land. Ook in de 19e speeldag van de Jupiler Pro League ontbrak het niet aan (ijs)pegels op het veld. Zowel Radja Nainggolan en Ali Gholizadeh als Sibiry Keita haalden verschroeiend uit.

De meesterlijke lob van Hotic

Cadeautjestijd in het Jan Breydelstadion. Seraing-doelman Guillaume Dietsch haalde alvast zijn pakje voor Hotic vanonder de kerstboom. Het nummer 10 van Cercle Brugge nam een foute inspeelpas van de beloftevolle keeper in dank aan, en verraste alles en iedereen vervolgens met een loepzuiver lobje.

Clements vrije kür

In Club Brugge hadden ze duidelijk geen last van de winterse grillen. Met een knappe 1-4-overwinning op het veld van OH Leuven zit het er opnieuw warmpjes bij. Enkel Clement begaf zich na de wedstrijd even op glad ijs. Toch bleef de coach ijzig cool na zijn slippertje.