BEKIJK: Alle prestaties van de genomineerden voor het Sportgala op een rijtje

Sportvrouw: Derwael, Meesseman of Thiam

Sportman: Abdi, Casse of Van Aert

Wout van Aert kroont zich tot Belgisch kampioen op de weg en in het veld. Hij wint 3 uiteenlopende etappes in de Tour en sprint naar zilver in de olympische wegrit.

Ploeg: Cats, ruiters of Lions

Paralymiër: Genyn, George of Gerard

Peter Genyn snelt naar zilver op de 200 meter en wint ondanks sabotage goud op de 100 meter.

Amazone Michele George is met haar paard de primus en wint goud in de individuele competitie en in de vrije kür.



Joachim Gerard wint in 2021 zijn eerste grandslamtitel op de Australian Open. De tweede volgt al snel in Wimbledon.