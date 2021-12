Bart Swings schaatst zich naar 12e plek op wereldranglijst aller tijden

Het gaat Bart Swings momenteel voor de wind. De 30-jarige schaatser verkeert in bloedvorm en verbeterde in Salt Lake City zijn 4 jaar oude Belgische record op de 5.000 meter (6'08"76).



Een prestatie waardoor de schaatser ondertussen naar de 12e plek is gesprongen op de ranglijst van beste schaatsers aller tijden. De Belg wipt zo over de gestopte schaatsers Enrico Fabris en Douwe de Vries.



Op de ranglijst worden de prestaties op de klassieke afstanden (500, 1.500, 5.000 en 10.000 meter) herleid tot 500 metertijden en vervolgens bij elkaar geteld. De huidige leider is de Nederlander Patrick Roest.