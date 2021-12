Wereldkampioen Verstappen strak in het pak om zijn trofee op te halen: "Soms over de limiet"

Het FIA-gala deelt jaarlijks de trofeeën uit aan de racekampioenen. Voor 800 gasten werden de prestaties van 2021 in de verf gezet.



De avond was de glorieuze bekroning van een spectaculair jaar voor Verstappen, die op zijn 24e een van de jongste wereldkampioenen in de F1 werd na een geweldig gevecht met 7-voudig kampioen Lewis Hamilton.



Afscheidnemend FIA-voorzitter Jean Todt gaf Verstappen zijn trofee: "Wereldkampioen worden was mijn levensdroom. Die heb ik nu bereikt, al de rest wat nog komt, is bonus. Natuurlijk zal ik blijven pushen en nog jaren in de F1 blijven."

"Wereldkampioen genoemd worden, klinkt mooi, maar ik denk meer aan de lange tocht die voorafging en alle uren die ik samen met mijn pa gewerkt heb om hier te geraken. Het is geweldig om mijn doel te bereiken. Ik hoop dat ik dat nog vaak mag doen."



Verstappen had in zijn speech ook woorden voor Hamilton: "Het was een ongelooflijke strijd met Lewis, een van de grootste F1-rijders aller tijden. We pushten elkaar. Soms gingen we over de limiet, maar dat is racen. Op het eind kunnen we elkaar in de ogen kijken en elkaar respecteren. Dat is écht belangrijk."