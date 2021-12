Rode Duivels treffen Oranje en Lewandowski in Nations League

De Nations League werd in 2014 in het leven geroepen om de vele oefeninterlands een competitieve insteek te geven. Er vallen niet alleen prijzen te verdienen, maar ook tickets voor EK's en WK's.

De zwaarste groep is ongetwijfeld A3. Daar treffen Engeland, Duitsland en Italië elkaar. Hongarije is de 4e hond in dat kegelspel. De groepswedstrijden worden allemaal in 2022 gespeeld.

Ook Polen en Wales zitten in onze groep. De Duivels keken Polen voor het laatst in 2007 in de ogen in de EK-kwalificaties. Wales heeft tot slot weinig geheimen voor de Duivels. De Welshmen zaten onder andere dit jaar in dezelfde WK-kwalificatiepoule.

Het werd uiteindelijk poule A4 en dat levert een leuk duel op tegen Nederland. En zo komt er eindelijk nog eens een officiële Derby der Lage Landen, dat is geleden van het WK in 1998. Sindsdien troffen de twee buurlanden elkaar alleen in oefenmatchen.

België was een van de reekshoofden in pot 1 en werd daardoor pas op het einde aan een groep toegewezen. De ploeg van Roberto Martines ontliep zo ook al zeker titelverdediger en wereldkampioen Frankrijk, Spanje en Europees kampioen Italië.

Opwarmen voor WK in Qatar

Omdat het WK in Qatar start in november 2022, worden de groepswedstrijden van de Nations League in snelvaart afgewerkt, met 4 van de 6 speeldagen in juni en de laatste 2 in september.

De vier groepswinnaars in de A-divisie stoten door naar de Final Four, die in juni 2023 op het programma staat. In juni 2022 beslist de UEFA hoe ploegen zich via de komende Nations League kunnen verzekeren van een stek in de play-offs voor het EK 2024 in Duitsland.

De Rode Duivels schopten het in de voorbije editie van de Nations League tot in de Final Four, nadat ze groepswinnaar waren geworden voor Denemarken, Engeland en IJsland.

Het finaletoernooi verliep niet zoals verhoopt voor het nummer 1 op de FIFA-ranking; de Belgen verloren van zowel Frankrijk (2-3) als Italië (1-2) en eindigden op de vierde plaats. De Fransen volgden op de nog korte erelijst Portugal op.