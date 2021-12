Roberto Martinez: "Derby tegen Nederland is leuk, zeker voor de fans"

"Polen is een nieuwe tegenstander voor ons. Dat is goed, ook voor mij als bondscoach. En Wales kennen we natuurlijk. Dit zijn goeie matchen om het WK voor te bereiden."

"Ik heb als bondscoach van België al twee keer tegen Nederland gespeeld. Dat waren nog maar oefenmatchen, maar je zag wat het betekende voor de fans. Nederland is sowieso een sterk team, heel technisch, goed in 1-tegen-1-duels, tactisch, ... En dat het een derby is, geeft nog wat meer peper en zout."

"Het is leuk om nog eens tegen Nederland te spelen", glimlachte Roberto Martinez na de loting. "Een derby spelen, eentje waarin er ook nog iets op het spel staat, is altijd speciaal."

Want dat is inderdaad een van de belangrijkste doelen van deze editie van de Nations League. "Natuurlijk willen we de eindfase van de Nations League halen, maar in deze wedstrijden zal ik ook beslissen welke 23 spelers mee naar het WK gaan."



"Idealiter zouden we 1 match tegen Nederland in juni spelen en 1 in september. Dat lijkt me de beste verdeling. In juni spelen we ook voor het eers 4 matchen in 2 weken."



Hoe zit het tot slot met het trainingskamp in maart? Wordt het Qatar? "Dat is een mogelijkheid, maar er zijn nog drie opties. We kunnen ook in België blijven voor de twee matchen, of 1 match in België spelen en 1 in het buitenland. Er is nog niets bevestigd."