Nog eens Toon Aerts? Pontchâteau organiseert opnieuw EK veldrijden in 2023

In november 2022 verdedigt Lars van der Haar zijn Europese titel op en rond de Citadel van Namen. Die loodzware omloop was de voorbije 3 jaar op het lijf geschreven van Mathieu van der Poel in de Wereldbeker.

Pontchâteau is in 2023 dan opnieuw de gastheer voor het EK, na 2005 en 2016. 5 jaar geleden verraste Toon Aerts in Frankrijk door topfavorieten Mathieu van der Poel en Wout van Aert te vloeren.

Het EK baanwielrennen zal doorgaan in het Zwitserse Grenchen, het EK BMX kan doorgaan in het Franse Besançon.