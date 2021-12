Nog 1 goal morgen en Lewandowski heeft ook record van Müller uit 1972 te pakken

Lewandowski maakte er dinsdag 2 tegen Stuttgart (0-5), waarmee hij naast Gerd Müller kwam in de lijst van meeste Bundesliga-goals gemaakt in een kalenderjaar. Lewandowski en de legendarische Bayern-spits delen de koppositie met 42 doelpunten.



Müller zette zijn aantal in 1972 neer, in het seizoen 1971-1972 kwam hij tot 40 goals in een seizoen. Dat record pakte de 33-jarige Lewandowski vorig seizoen af met 41 stuks.



Tegen Wolfsburg lijken de kansen groot dat de Poolse aanvaller ook nu zijn voorganger, die in augustus overleed, voorbijsteekt. Dat zou een perfect einde van 2021 zijn voor Lewandowski en een troost voor het missen van de Gouden Bal.



Bayern verloor niet in zijn laatste 12 duels met Wolfsburg, meer nog: het won 11 keer. Wolfsburg daarentegen ging onderuit in zijn laatste 6 wedstrijden, waaronder 4 in de competitie, en slikte daarbij 16 goals.



Afwachten of Koen Casteels, Sebastien Bornauw, Aster Vranckx en Dodi Lukebakio "Lewangoalski" kunnen afstoppen.