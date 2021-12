Nieuw-Zeelander Carswell is nieuwe bondscoach van Belgische baanwielrenners

Tim Carswell, die als baanrenner zelf deelnam aan 2 Olympische Spelen, was de voorbije 20 jaar op verschillende niveaus aan de slag als coach binnen de sprint en endurance disciplines. Hij behaalde tal van medailles op WK's en Olympische Spelen met de Nieuw-Zeelandse baanploeg. "Als head coach zal hij zowel in de endurance als sprintdisciplines de renners en coaches aansturen. Naast de coaching tijdens trainingen en competities zal hij ook een prominente rol spelen in de verdere ontwikkeling van het jonge coachesteam en de high potentials. Met als doel om niet alleen de renners, maar ook de staf en de pistewerking verder te versterken voor de toekomst", klinkt het bij de Belgische wielerbond. Carswell wordt daarin bijgestaan door Kenny De Ketele, die recent zijn fiets aan de haak hing. "Na een eerdere coachervaring bij de jeugd zal hij onder de vleugels van Carswell zijn expertise kunnen delen en tegelijkertijd verder kunnen groeien in zijn rol als coach", klinkt het. "Daarnaast zal De Ketele ook een beperkt aantal dagen fungeren als ploegleider bij zijn voormalige ploeg Sport Vlaanderen-Baloise, om op die manier de link met het wegprogramma van de aangesloten baanrenners te behouden."

Carswell: "België staat wereldwijd bekend om sterke wielercultuur"

Tim Carswell heeft zin in zijn nieuwe avontuur bij de Belgische baanwielrenners. "België staat wereldwijd gekend om zijn sterke wielercultuur. De visie die Belgian Cycling vooropstelt met de sterke ambities voor het pisteprogramma spreken me heel erg aan", reageert de Nieuw Zeelander.



"Ik kijk er enorm naar uit om samen met Kenny en de hele staf aan de slag te gaan met de mooie groep getalenteerde renners binnen de werking."



Ook Kenny De Ketele is klaar voor zijn nieuwe rol. "Nadat ik jarenlang de kleuren van mijn land en mijn team Sport Vlaanderen-Baloise heb mogen verdedigen als renner ben ik ongelooflijk trots en vereerd om dat te kunnen blijven doen in de toekomst, zij het in een andere functie", zegt hij.



"Ik heb er enorm veel zin in om samen met Tim en de andere begeleiders verder de structuur en gezonde omgeving uit te bouwen waarin onze renners zich ten volle kunnen ontplooien richting Olympische Spelen en andere grote kampioenschappen. Dat allemaal terwijl ik de tijd krijg om mezelf te ontdekken als coach onder de vleugels van de ervaren Tim Carswell.”