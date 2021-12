Na stevige portie drama in extra tijd staan Tunesië en Algerije in finale ArabCup

Ondanks een storm aan kritiek vormt Qatar volgend jaar het decor van het eerste winterse WK voetbal. De voorbije weken werden de WK-stadions al eens uitgebreid getest tijdens de Arab Cup, een toernooi tussen de Arabische landen.

De halve finales van de Arab Cup leverden alvast heel wat spektakel op. In het duel tussen Tunesië en Egypte was het wel ruim 90 minuten wachten op wat opwinding. De Egyptische aanvoerder Amr El Sulaya kopte in de 94e minuut een ultieme vrije trap in zijn eigen doel.

Maar in de confrontatie tussen Algerije en gastland Qatar werd het nog gekker. Het doelpunt van Benlamri Djamel leek na een uur voldoende voor de finale, maar de scheidsrechter telde er zowaar 9 minuten extra bij.

Die kans grepen de Qatarezen met beide handen: Mohammed Muntari kopte in 97e minuut de gelijkmaker binnen.

Verlengingen dan maar? Niet voor de scheidsrechter. Na een lange VAR-controle mocht nog wat langer worden doorgespeeld. Zo kwam de bal nog op de stip te liggen voor Algerije in de 105e minuut. Belaili zag zijn strafschop gered worden, maar kon in de rebound nog toeslaan na 17 minuten extra tijd.

Bekijk de doldwaze beelden op Youtube.