Mercedes-teambaas Wolff: "Weet niet of Hamilton nog wil racen na de pijn van zondag"

Hamilton,bijna 37, heeft nog een contract van twee jaar. Maar Wolff zaait twijfel. "Ik hoop dat hij blijft want Lewis is de grootste F1-piloot ooit."

"Als rijder zal hij wel willen terugkeren want hij staat nog altijd aan de top, maar hij is ook een mens van vlees en bloed met bepaalde waarden. De pijn van zondag zal moeilijk te vergeten zijn."

Ze hebben wel samen besloten om niet in beroep te gaan. "Dat was moeilijk want we zijn zeker dat we hadden kunnen winnen. Elke vezel in mijn lijf voelt dat we hier benadeeld zijn."

Een gesprek met racedirecteur Michael Masi is er nog niet geweest. "Dat hoeft niet voor mij", zegt Wolff. "Zijn beslissingen hebben Lewis een verdiende 8e wereldtitel gekost."

Wolff voegde er ook nog aan toe dat hij vindt dat de converstaties met Masi niet uitgezonden zouden mogen worden.