Louis Croenen bekroont mooi seizoen met Belgisch record op WK

Zes jaar heeft de vlinderslagspecialist dus moeten wachten om een nieuwe toptijd neer te zetten op de 200 meter vlinderslag kortebaan. Op de wereldbeker de voorbije maanden toonde de 27-jarige dat hij in vorm is, in de reeksen van het WK deed hij 21 honderdsten beter dan zijn BR.



Die tijd volstond evenwel niet om door te stoten naar de finale: hij was 13e op 42 deelnemers. De top 8 zwemt vanmiddag, de Amerikaan Trenton Julian was met 1'50"32 de snelste van de reeksen. De achtste en laatste finalist is de Noor Tomoe Hvas met 1'51"83.