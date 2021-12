Kris Bosmans sprak met Peter Genyn: "Die gouden medailles zijn verslavend"

Het palmares van Genyn is indrukwekkend: twee maal wereldkampioen in 2015, dubbel goud op de Paralympische Spelen in Rio de Janeiro in 2016, in 2017 dubbel wereldkampioen, in 2018 dubbel Europees kampioen, in 2019 en 2021 goud op de 200 meter en zilver op de 100 meter op respectievelijk WK en EK. En toen kwamen de Spelen in Tokio...

Peter, neem ons eens mee naar de finale van de 100 meter in Tokio

"Omdat ik iets te vroeg was begonnen met mijn opwarming, was ik ook als eerste klaar. Ik ben bewust als eerste naar de callroom gegaan. Puur als statement: “Hé gasten, jullie zijn nog niet van mij af!""

"Het was niet ideaal, maar dat maakte niet uit. Als het maar werkte. 10 minuten voor mijn opwarming was mijn wheeler rijklaar."

"Ik dacht direct: mijn race is over. Dan gaat er van alles door je hoofd: van de grootste ontgoocheling naar enorme frustraties tot gigantisch kwaad.”

"Vlak voor de wedstrijd zag ik dat mijn wheeler gesaboteerd was door een concurrent: mijn 3 banden waren lek gestoken en mijn compensator was afgebroken."

In het interview achteraf noemde je het de mooiste overwinning uit je carrière

“Het is zeker de overwinning die emotioneel het meest geladen is en die mentaal ook de zwaarste was. Is het de mooiste? Het was in ieder geval een "fuck you" naar diegene die het kwaad aangericht hebben."

"Mijn eerste wereldtitel in Doha was zeker zo mooi. Het is zo een immens gevoel, dat valt met niets te vergelijken."