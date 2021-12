Jimmy Robertson haalt Luca Brecel van zijn wolk op World Grand Prix

Op de World Grand Prix verzamelt de top 32 van de wereld van het voorbije jaar. Als finalist van het UK Championship en winnaar van de Scottish Open was Luca Brecel er het tweede reekshoofd.



Na zijn vlotte zege in de 1e ronde tegen Jordan Brown kreeg Brecel in de 1/8e finales de Engelsman Jimmy Robertson tegenover zich. Robertson, het 15e reekshoofd in Coventry, schreef vorige week nog snookergeschiedenis op de Scottish Open door de hoogste score ooit in één frame te laten noteren.



Brecel en Robertson hielden elkaar in balans tot 3-3 en in het beslissende 7e frame deed de Engelsman de partij kantelen in zijn voordeel. Brecel deed zijn tegenstander aan het begin van het frame heel wat strafpunten cadeau na een moeilijke snooker van Robertson en die kloof kreeg hij niet meer gedicht.



Einde verhaal dus voor Brecel op de World Grand Prix. Onze landgenoot grijpt zo ook naast een duel met Ronnie O'Sullivan in de kwartfinales. Voor Brecel was het pas zijn 3e nederlaag in zijn laatste 23 wedstrijden.