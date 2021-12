Het parcours van de Vuelta: start in Utrecht, 9 aankomsten bergop en slechts 1 tijdrit

Normaal zou het Vuelta-circus al in 2020 halt houden in Nederland, maar door de coronacrisis zal dat uitstapje pas voor komende zomer zijn. De renners starten op 19 augustus met een ploegentijdrit in Utrecht. Daarna zijn er nog twee ritten in Nederland.

Daarna gaat het naar Spanje voor een klassieke Vuelta. Er zijn in totaal 6 kansen voor sprinters en 9 bergetappes. Die finishen ook allemaal bergop. Er zijn nog 4 overgangsetappes en voor tijdrijders blijft het bij een individuele tijdrit en de ploegentijdrit.

De berggeiten komen uitgebreid aan hun trekken met in etappe 9 bijvoorbeeld een aankomst naar "Les Praeres" met stijgingspercentages tot wel 25 procent. Ook de Sierra Nevada staat op het programma, ook daar met een finish op de top.

De renners zullen 3.280,5 kilometer in de benen hebben wanneer ze in Madrid over de finish rijden op 11 september.